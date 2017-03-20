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Опрос, проведенный фирмой Gallup, показал, что рейтинг президента США Дональда Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, только 37% опрошенных поддерживают деятельность Трампа, а 58% не нравится политика нового президента Америки. В первый день опроса 22 января одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным — 45%.

Между тем, республиканец имел низкие рейтинги и во время предвыборной гонки. Но, тем не менее, ему удалось победить на выборах и стать президентом США.