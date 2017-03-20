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Темпы кредитования существенно возросли в Алтайском крае в начале 2017 года — финансовые организации только за январь предоставили заемщикам более 13 миллиардов рублей, сообщает Минэкономразвития региона.

Данный показатель 1,5 миллиарда рублей превышает объем займов за январь 2016 года. Очень любопытным видится интерес к кредитам в валюте. В данном случае объемы полученных сумм выросли боле чем в 38 раз. "Объем выданных средств в иностранной валюте увеличился с 8 до 305 миллионов рублей", — уточняют в краевом ведомстве.

По отношению к началу прошлого года объемы кредитования выросли на 12,6%. При этом в целом по России показатель заметно скромнее — 4,7%.

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"Более половины займов в крае (7,5 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальными предпринимателями, из них 3,5 миллиарда рублей – кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства", — добавляют в Минэкономразвития.

Что касается физлиц, то им за январь 2017 года выдано более 5,5 миллиарда рублей, в том числе по договорам ипотечного жилищного кредитования – 0,6 миллиарда рублей.