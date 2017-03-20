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Двадцать детей погибли, 11 пострадали во время школьной экскурсии на западе африканской Ганы, сообщает РИА "Новости".

Как пишет издание, школьники поехали на экскурсию на водопад Кинтампо. Когда подростки купались начался шторм, который повалил деревья.

В результате 18 детей умерло на месте ЧП, а еще двое позже скончались в больнице. Одни дети погибли от удара деревьев, другие утонули, оказавшись в ловушке между ветвей.