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Тело учительницы найдено рядом с частным домом в селе Городище Енисейского района Красноярского края, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что труп 54-летней женщины, работавшей в местной школе, был обнаружен 18 марта соседкой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 29-летний местный житель. Улики, изъятые с места преступления, а также показания свидетелей указывают на его причастность к совершению преступления. Мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным", — добавляют в СКР.

В данный момент подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.



