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Не дай бог никому пережить то, что пережили мы: ветераны в проекте Amic

, ИА "Амител"
"Что я могу сказать поколению? Цените мир, цените родных, цените здоровье", - 99-летний ветеран Великой Отечественной

ИА "Амител"  продолжает публиковать выдержки из историй ветеранов Великой Отечественной войны из фотопроекта Amic.ru "Таких людей больше не будет", который готовится к 9 мая. Сегодня наш герой – 99-летний житель Ребрихи  Георгий Георгиевич Селянин.

Читайте также: Таких людей больше не будет. Проект Amic.ru о героях Великой Отечественной

Вспоминать о войне Георгий Георгиевич не любит. Говорит, что даже в перерывах между боями рисовал не батальные сцены, а своих товарищей.

"Старался уловить выражения лиц, мельчайшие детали. Я понимал, что многих из них скоро может не стать и мой альбом должен сохранить образы, портреты бойцов. Многих из них я уже не помню. Остались только зарисовки", — говорит ветеран. Но если неудачный набросок можно стереть с листа бумаги, то стереть из памяти ужасы войны не помогает даже время.  

"Не дай бог никому пережить то, что пережили мы. До сих пор  перед глазами стоят картины освобожденной Белоруссии. Эти выжженные, безжизненные леса, пустые города с разрушенными домами, и только трубы торчат, как скелеты... Что я могу сказать вашему поколению? Цените мир, цените родных, цените здоровье".

Полностью его историю читайте в проекте "Барнаул в лицах".

Георгий Георгиевич Селянин. Родился в 1917 г. в селе Ребриха Алтайского края. С 1939 по 1941 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. С 1949 по 1953 гг. учился в Алматинском художественном училище. С 1941 по 1946 гг. — участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами: "Отечественной войны II степени" и "Красной звезды", медалями:"За боевые заслуги", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией", юбилейными медалями. После войны продолжил заниматься искусством. Художник работает в жанре пейзажа, портрета, натюрморта, бытовом жанре и является постоянным участником районных, краевых художественных выставок. Его работы хранятся в Ребрихинском районном краеведческом музее и частных коллекциях.

Напомним, ко Дню Победы ИА "Амител" готовит фотопроект о ветеранах Великой Отечественной войны под условным названием "Таких людей больше не будет". Мы публикуем портреты и воспоминания ветеранов, а также воспоминания их близких. Мы ждем писем читателей Amic.ru  Запишите рассказы и воспоминания своих героев Великой Отечественной и пришлите нам на почту news@amic.ru.  или напишите, как мы можем с ними связаться. Вы можете также прислать нам свои истории-воспоминания о ветеранах, а также фотографии уже ушедших от нас героев. Давайте создадим вместе Книгу памяти героев Великой Отечественной войны!

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Комментарии

20.03.2017 14:41
- гость -

Они победили, но их страны больше нет!

0  0
20.03.2017 14:49
- гость -

- гость - 20 марта 2017 г. 14:41

Они победили, но их страны больше нет!

Сам то понял что брякнул?

0  0
20.03.2017 14:51
- гость -

Их страну украли.

0  0
20.03.2017 14:55
- гость -

А может он проходил службу в рядах Красной Армии? Советской она стала с февраля 1946 года.Почему таким проектом занимаются безграмотные люди?

0  0
20.03.2017 15:01
- гость -

14:51, гости растащили

0  0
20.03.2017 15:16
- гость -

ветераны о войне на Amic.ru /// На Амике была война ?

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