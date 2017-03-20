Фото: s00.yaplakal.com
Британского певца Джорджа Майкла, который скончался в конце декабря прошлого года, похоронят на следующей неделе. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, на траурной церемонии будут присутствовать только самые близкие родственники. Детали похорон держатся в секрете. Большинство гостей узнают подробности за несколько часов до начала церемонии. Такая мера связана с нежеланием появления фанатов певца.
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Известно, что музыкант будет покоиться рядом с его матерью. Майкл умер 25 декабря 2016 года. Певцу было 53 года. Британская полиция трактует смерть Майкла как "с неустановленными причинами, но не вызывающая подозрений"
Комментарии
кошмар, зачем так долго держали?
Просто еще 3 концерта надо было отработать....