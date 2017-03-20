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Британского певца Джорджа Майкла, который скончался в конце декабря прошлого года, похоронят на следующей неделе. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, на траурной церемонии будут присутствовать только самые близкие родственники. Детали похорон держатся в секрете. Большинство гостей узнают подробности за несколько часов до начала церемонии. Такая мера связана с нежеланием появления фанатов певца.

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Известно, что музыкант будет покоиться рядом с его матерью. Майкл умер 25 декабря 2016 года. Певцу было 53 года. Британская полиция трактует смерть Майкла как "с неустановленными причинами, но не вызывающая подозрений"