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Жители Омска массово жалуются на неприятный запах, который не покидает город из-за штиля.

"19 марта поступило 40 жалоб от граждан города Омска, по данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС" на территории города для северной промышленной зоны сохранится "режим №1 (штиль)" до 21 марта", — сообщили в ГУ МЧС по области.

Как передает "Интерфакс", жаловаться на едкий запах в черте города омичи начали еще с 9 марта. Местные жители подчеркивали, что смрад вызывает головные боли.

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Сотрудники Росприроднадзора, взяв пробы воздуха, зафиксировали содержание этилмеркаптана в концентрации 0,0203 мг/кубометр. Региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы.

В ведомстве указывали, что концентрация вещества была превышена в 400 раз.