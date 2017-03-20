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Знаменитый телеведущий Владимир Познер заявил, что скандал, произошедший на программе "Минута славы", был сильно раздут. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам популярного журналиста, он не относится высокомерно к людям с ограниченными возможностями. Более того, ему нравится, что инвалиды ведут активный образ жизни.

"...Но как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно", — подчеркнул Владимир Познер.

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Журналист также призвал всех тех, кого возмутила эта ситуация, обратить внимание на условия жизни инвалидов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в программе "Минута славы", которая была показана на Первом канале 4 марта, Познер, оценивая танец одноногого танцора Смирнова, заявил, что он использует запрещенный прием. Между тем еще один член жюри – Рената Литвинова – посоветовала танцору "пристегнуть" протез, чтобы не выставлять напоказ свою инвалидность.

После программы Познер дал такой комментарий:

"Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак", – сказал телеведущий.

Чуть позже и Владимир Познер, и Рената Литвинова извинились перед танцором, но он все же покинул проект по собственному желанию.