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Знаменитый телеведущий Владимир Познер заявил, что скандал, произошедший на программе "Минута славы", был сильно раздут. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам популярного журналиста, он не относится высокомерно к людям с ограниченными возможностями. Более того, ему нравится, что инвалиды ведут активный образ жизни.
"...Но как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно", — подчеркнул Владимир Познер.
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Журналист также призвал всех тех, кого возмутила эта ситуация, обратить внимание на условия жизни инвалидов.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в программе "Минута славы", которая была показана на Первом канале 4 марта, Познер, оценивая танец одноногого танцора Смирнова, заявил, что он использует запрещенный прием. Между тем еще один член жюри – Рената Литвинова – посоветовала танцору "пристегнуть" протез, чтобы не выставлять напоказ свою инвалидность.
После программы Познер дал такой комментарий:
"Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак", – сказал телеведущий.
Чуть позже и Владимир Познер, и Рената Литвинова извинились перед танцором, но он все же покинул проект по собственному желанию.
Комментарии
Где новости о штабе Навального в Барнауле и Бийске?
как и его дырявое o4ко
Познер сильно раздут, хоть это всего лишь Познер. ну мы то с сами это понимаем
видел я отрывок его выступления, не считаю, что протез нужен - он будет только мешать выступлению. никаких эмоций жалости к нему у меня нет, Познер неправ
14:30 УжОсЫ, как это гейропопожатный Познер, наша честь и совесть, вместе с суперактрисой Литвиновой может быть не прав?
Конкурс называется "Минута славы", а не "Лучший танцор". В рамках заявленного конкурса инвалид вправе получить свою минуту славы, не только за мастерство но и за силу воли.