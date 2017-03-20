Фото: barnaul.org

Подготовка к паводку продолжается в барнаульском микрорайоне Затон, где традиционно в весенне-летний период фиксируются наиболее существенные подтопления.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула, в данный момент в Затоне ведется настройка нового оборудования.

Это гидрологический комплекс, позволяющий в режиме реального времени напрямую отправлять данные по уровню и температуре воды.

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Напомним, микрорайон Затон в краевой столице является наиболее проблемной точкой в плане подтоплений во время паводка. Наиболее опасной для жителей Затона является вторая волна паводка.

В настоящее время продолжается подготовка территории микрорайона к жизни в условиях большой воды.