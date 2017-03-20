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Почтальонов из сибирских городов начали снабжать мобильными платежными терминалами. Речь идет о сотрудниках "Почта России", занимающихся доставкой пенсий и пособий. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

По данным ведомства, сейчас такие устройства есть у 920 почтальонов в крупных городах и населенных пунктах девяти регионов Сибири. В этом году мобильные терминалы получат почтальоны из Хакасии, Иркутской области и Забайкальского края.

С помощью нововведения, почтальоны могут принимать оплату коммунальных услуг, сотовой связи, налогов, штрафов ГИБДД, производить погашение кредитов и займов, пополнять баланс карт любого банка, работающего на территории РФ.