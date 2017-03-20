Фото: news-factor.ru

63-летняя пенсионерка из Новосибирска госпитализирована после того, как на нее упала глыба льда с крыши жилого дома в центре города. Об этом пишет "ТАСС".

Читайте также: Ком снега упал на шестилетнего ребенка с крыши поликлиники в Барнауле

ЧП случилось на улице Урицкого около дома №32. Лед рухнул козырька балкона пятого этажа. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом левого предплечья и ушибленные раны теменной области головы.

Сейчас женщина находится в травматологическом отделении городской клинической больницы в состоянии средней тяжести.