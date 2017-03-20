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63-летняя пенсионерка из Новосибирска госпитализирована после того, как на нее упала глыба льда с крыши жилого дома в центре города. Об этом пишет "ТАСС".
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ЧП случилось на улице Урицкого около дома №32. Лед рухнул козырька балкона пятого этажа. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом левого предплечья и ушибленные раны теменной области головы.
Сейчас женщина находится в травматологическом отделении городской клинической больницы в состоянии средней тяжести.
Комментарии
Сдача в эксплуатацию атомного ледокола «Арктика» в очередной раз перенесена с этого года на 2019 год. Заложен корабль был в 2012 году. Итого строительство затянется на 7 лет. Для сравнения: первый в мире и истории ледокол "Ленин" был построен за три года: заложен был в 1956 году, а сдан в эксплуатацию в 1959 году. И это при том, что это был первый в мире опыт. Страшно представить, какой творится бардак в нынешней РФ, что ничего вовремя сдать не могут.
Навальный виноват, приехал и лёд тронулся.