Фото: duma-barnaul.ru

Петр Фризен, который до недавнего времени был первым заместителем администрации Барнаула, вошел в новый созыв городской Общественной палаты.

Состав ОП утвердил сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, подписав на прошлой неделе соответствующее постановление.

В документе представлены имена 11 человек, включенных в состав городской ОП IV созыва, в числе которых есть и Петр Фризен.

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Напомним, что он очень длительное время работал в городской администрации и длительное время состоял первым заместителем сити-менеджера. В начале января стало известно, что Фризен с рядом других видных городских чиновников ушел на заслуженный отдых.