Депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Владимир Попов может лишиться мандата из-за своего конфликта в партии. Об этом ИА "Амител" сообщил источник.
По данным источника, Попов обратился в ЦК КПРФ с жалобой на работу первого секретаря краевого комитета партии в Алтайском крае Марии Прусаковой. Чем именно он был недоволен нам не известно, однако в федеральном руководстве партии поступок якобы не оценили и намерены исключить его из партии. Поскольку в АКЗС он прошел по списку партии, то и место депутата парламента он, судя по всему, тоже потеряет.
Вот, как ответили ИА "Амител" на этот вопрос в пресс-службе КПРФ: "Комментировать официально нечего — будут на руках документы, — тогда будет и предмет для комментирования. Это дело внутрипартийное, до принятия каких-либо решений комментариев не будет".
Владимир Попов в беседе с корреспондентом "Амитела" сообщил, что о возможном факте своего исключения из партии узнает только от нас, но подчеркнул, что ему без разницы и никаких внутренних конфликтов нет.
"Я буду очень рад, если меня исключат из партии. А вот лишить меня мандата депутата невозможно, только по моему личному заявлению" — сказал он.
Комментарии
Разбуди меня через несколько лет, и я скажу, что в кпрф все так же проблемы с кадрами и головой. Провал на провале. В принципе на выборах в ГД уже было понятно, что местное отделение не способно работать слаженно и составлять конкуренцию кому бы то ни было в крае. Таблетка от Зюханова под названием Прусакова никак не помогла, все на своих местах и тенденций на изменение нет.
Ты загнул) Все намного проще - последний электорат скоро богу душу отдаст, давно это было, путь к светлому будущему. Верха составляют остатки партийной номенклатуры, наверное единственные кому в совке хорошо жилось. Они ностальгируют по старым привилегиям, а молодые дурачки ведутся))
Как не заглянешь в новости по теме "как дела у КПРФ" то постоянно видишь конфликты внутри партии, коррупционные скандалы и умопомрачительные идеи, не имеющие ничего общего с реальностью - провальная партия
А кому может нравится прусакова, которая откровенно поработала головой ради этой должности?? Однако тот факт что конфликт в руководстве продолжается уже больше чем 6 месяцев, говорит о минимальном профессилнализме коммунистов
В это время где-то плачет один Сартаков...
Да не в партийных распрях тут дело. Дело в самом действующем персонаже, попову по-сути - быть в любой партии, хоть в партии мыловарения и цель здесь не идея , принцип, программа и проч, цель - мандат и быть во власти. А мечта и несбыточный сон - это чё-нить там возглавить. Ну а реальность - пинают отовсюду.