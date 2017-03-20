Депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Владимир Попов может лишиться мандата из-за своего конфликта в партии. Об этом ИА "Амител" сообщил источник.

По данным источника, Попов обратился в ЦК КПРФ с жалобой на работу первого секретаря краевого комитета партии в Алтайском крае Марии Прусаковой. Чем именно он был недоволен нам не известно, однако в федеральном руководстве партии поступок якобы не оценили и намерены исключить его из партии. Поскольку в АКЗС он прошел по списку партии, то и место депутата парламента он, судя по всему, тоже потеряет.

Вот, как ответили ИА "Амител" на этот вопрос в пресс-службе КПРФ: "Комментировать официально нечего — будут на руках документы, — тогда будет и предмет для комментирования. Это дело внутрипартийное, до принятия каких-либо решений комментариев не будет".

Владимир Попов в беседе с корреспондентом "Амитела" сообщил, что о возможном факте своего исключения из партии узнает только от нас, но подчеркнул, что ему без разницы и никаких внутренних конфликтов нет.

"Я буду очень рад, если меня исключат из партии. А вот лишить меня мандата депутата невозможно, только по моему личному заявлению" — сказал он.