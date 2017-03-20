Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран

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Компания Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН подготовила мировой доклад счастья. Согласно этим данным, самой счастливой страной в мире признана Норвегия. Об этом пишет "ТАСС".

Второе место получила Дания, третье- Исландия, четвертое — Швейцария, затем идут Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Что касается России, то наша страна расположилась в этом рейтинге на 49-й строчке. Впереди РФ стоят США (14-е место), Германия (16-е место), Великобритания (19-е место).

Самое последнее место в рейтинге счастья занимает Центральноафриканская Республика.



Отметим,что в прошлом году Россия в этом рейтинге занимала 56-е место, а Америка 13-е.