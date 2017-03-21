Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Барнаул, казалось бы, является небольшим провинциальным городом, где все давно известно и все на виду. Однако современная жизнь такова, что все мы зачастую настолько заняты своими делами, строим свой быт по принципу "работа – дом" и уже и не замечаем окружающий нас мир.

Полностью осознавая это, портал Amic.ru открывает рубрику "Барнаул вдоль и поперек", чтобы напомнить и себе, и нашим читателям, как выглядит мир за окном, и чем дышит и живет наш город.

Наша цель не заключается в том, чтобы запечатлеть главные достопримечательности и топовые места краевой столицы. Она сводится к тому, чтобы поймать в объектив обыденную жизнь улиц и людей, показать Барнаул таким, каким он предстает здесь и сейчас.

Начать нашу рубрику мы решили с Социалистического проспекта, который во многом является лицом нашего города. С одной стороны, это центральная улица, пролегающая от Нагорного парка до Железнодорожного вокзала. С другой, именно она концентрирует вокруг себя такое понятие, как тихий центр. Здесь за редким исключением почти нет высотных зданий, а рядом с многочисленными "хрущевками" можно наблюдать множество покосившихся старых зданий.

Итак, сезон фотопрогулок по старому-доброму Барнаулу, открыт.