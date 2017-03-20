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Пассажирский самолет Boeing 737-500, выполняющий рейс Минск-Санкт-Петербург, после взлета столкнулся со стаей птиц и вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет "Лайф".

Как сообщается, инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 марта, на высоте 150 метров. Лайнер приземлился в Минске. Пассажиры не пострадали.

Одна из птиц попала в двигатель самолета, поэтому воздушное судно было заменено и пассажиры продолжили полет в другом самолете. Самолет, который столкнулся с птицами, теперь нуждается в ремонте. По факту произошедшего будет проводиться расследование.