Фото: koffkindom.ru
Банкоматы в России подверглись атаке нового типа вируса, передает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Издание, опираясь, на данные собственных источников, отмечает, что на минувшей неделе Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert) разослал информацию о новом способе хакерских атак.
В частности, указывается, что вирус нацелен не на средства клиентов, а непосредственно на деньги, заправленные в банкомат. По имеющимся данным, при введении определенного кода зараженное устройство выдает все крупные купюры.
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Любопытно и то, что у вируса, как пишут СМИ, не имеется файлового тела, поэтому его не распознают антивирусы. В оперативной памяти банкомата вредоносное ПО может находиться неограниченное время.
На данный момент эффективного метода борьбы с проблемой не найдено. Источники издания отмечают, что удалить из оперативной памяти банкомата вирус можно при перезагрузке. Однако это вредно для банкомата и, кроме того, требует времени. Причем, эта процедура не проходит незаметной для клиентов.
Комментарии
Электронные деньги придумали, чтобы их проще было воровать. Не надо никого в подворотне нахлобучивать. Причем я бы еще понял, если б на предприятии давали выбор, хочешь получай в кассе, не хочешь на карту. Но из-за дорогивизны инкасации такого выбора нет, хочешь, не хочешь, получай электронные деньги. А у кого там что списали, того и проблемы
Это, что за банкомат, который нельзя перезагрузить? Китайский?
нафиг подробности - где адреса зараженных банкометов?
и код пожалуйста)
нафиг подробности - где адреса зараженных банкометов?
и код для выдачи денег