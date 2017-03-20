Фото: koffkindom.ru

Банкоматы в России подверглись атаке нового типа вируса, передает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

Издание, опираясь, на данные собственных источников, отмечает, что на минувшей неделе Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert) разослал информацию о новом способе хакерских атак.

В частности, указывается, что вирус нацелен не на средства клиентов, а непосредственно на деньги, заправленные в банкомат. По имеющимся данным, при введении определенного кода зараженное устройство выдает все крупные купюры.

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Любопытно и то, что у вируса, как пишут СМИ, не имеется файлового тела, поэтому его не распознают антивирусы. В оперативной памяти банкомата вредоносное ПО может находиться неограниченное время.

На данный момент эффективного метода борьбы с проблемой не найдено. Источники издания отмечают, что удалить из оперативной памяти банкомата вирус можно при перезагрузке. Однако это вредно для банкомата и, кроме того, требует времени. Причем, эта процедура не проходит незаметной для клиентов.