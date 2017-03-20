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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил новый состав Общественной палаты. Этот документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе", — сказано в документе.

По президентской квоте в состав вошли 40 человек. Речь идет об академике РАН Лео Бокерии, кинорежиссере Владимире Хотиненко, певице Диане Гурцкой, главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, шахматисте Сергее Карякине. Также в состав Общественной палаты вошли представители разныз религий и общественных организаций.

Указ подписан в понедельник, 20 марта. В силу вступает со дня его подписания.