Образ создается из мелочей, важна каждая деталь. Аксессуары играют не малую роль при создании полноценного облика. Правильно подобранные сумка или кошелек могут заставить заиграть новыми красками старое платье. Компания Briller предлагает не тратить время на поиски идеального аксессуара, а создать свою неповторимую и единственную в своем роде сумку и не только.

Бренд Briller создает кожаные аксессуары ручной работы. Эти стильные, удобные и высококачественные изделия, которые будут радовать не один год. Мастера-кожевники создают сумки, рюкзаки, ремни и кошельки, позволяя собрать полный образ не забывая о деталях.

Каждое творение от Briller уникально, создать две одинаковые вещи ручной работы просто невозможно. Для заказа возможны изделия по индивидуальным эскизам, с учетом всех особенностей и пожеланий клиента.

Кожаные аксессуары Briller - это полностью ручная работа и только качественные материалы.

Сочетая современные подходы к производству, Briller воплощает многолетний опыт норвежских кожевников. Большая часть сырья закупается в Италии, остальное — в Рыбинске и Кирове. В производстве Briller использует фурнитуру Итальянского производства из латуни, нержавейки и меди. А уникальные способы обработки кожи позволяют сохранить ее природный рельеф и натуральный блеск.

Сумки, рюкзаки и кошельки, можно посмотреть, потрогать и приобрести в дизайн-маркете TEPLIZZA — пространство русского дизайна в Сибири.

Качественная кожаная сумка — надежный спутник на долгие годы. Особенно, если она сделана специально для вас.



Магазин расположен по адресу: пр. Ленина 10, ТД "Ультра", 2 этаж

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