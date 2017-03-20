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Бийские полицейские задержали членов преступной группы, которые занимались распространением синтетических наркотиков в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Один из членов банды был задержан во время распространения закладок с синтетическими наркотиками. Задержанный пояснил, что уже сделал 19 закладок в районе частного сектора Зелёного клина. Полиция успела изъять все эти закладки до тех пор, пока их не нашли "заказчики". Их общий вес составил почти двадцать граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый задержан. Также удалось задержать его подельников. Все они написали написали явки с повинной. Поданному факту возбуждено уголовное дело.