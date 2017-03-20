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Сотрудники прокуратуры Барнаула утвердили обвинительное заключение в отношении молодой жительницы краевой столицы, которая сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры регионального ведомства.

Как сообщается, девушка ехала на большой скорости по проспекту Ленина от улицы Кулагина к улице Матросова. Машина, ехавшая навстречу остановилась, чтобы пропустить пешехода. Обвиняемая не сбавила скорость и не уступила дорогу пешеходу. В результате, человек попал под колеса ее Toyota Vitz.

Пешеход получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Дело возбуждено по статье часть 1 статьи 264 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.