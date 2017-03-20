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Сторона государственного обвинения просит суд назначить бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву наказание в виде пяти лет реального лишения свободы.

Позиция гособвинителя относительно меры для бывшего главы городской администрации была заявлена в понедельник, 20 марта, в Центральном районном суде, где проходит процесс над Савинцевым.

Помимо пятилетнего срока прокуратура просит суд лишить экс-чиновника права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Игорю Савинцеву инкриминируют превышение должностных полномочий и покушение на присвоение и растрату. При этом первоначально, на стадии возбуждения уголовного дела летом прошлого года, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, а затем его деяния были переквалифицированы.

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Согласно версии следствия, Савинцеву вменяют незаконную сдачу в аренду муниципальных земельных участков для строительства нежилой недвижимости. К моменту завершения расследования уголовного дела отмечалось, что в течение шести лет сити-менеджер якобы предоставил пять участков себе и своим родственникам.

По версии следствия, участки сдавались без торгов, оформление проходило через подконтрольные юридические лица номинально.

Но только на двух участках в итоге были построены здания, которые потом приватизировали по несоразмерно низкой выкупной цене (в десятки раз меньше их рыночной стоимости). Ущерб от действий Игоря Савинцева оценивают суммой более 17 миллионов рублей.

Ожидается, что сторона защиты Игоря Савинцева обозначит свою позицию уже во вторник, 21 марта.

Напомним, должность главы городской администрации Игорь Григорьевич покинул летом 2015 года. 11 августа, же будучи фигурантом уголовного дела, он обратился к барнаульцам с заявлением о досрочном сложении полномочий, назвав в качестве причины данного решения проблемы со здоровьем.