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Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 20 марта, в ходе аппаратного совещания дал поручение своему заместителю Андрею Щукину и начальнику управления спорта и молодежной политики Елене Лебедевой придумать проект программы развития хоккея в регионе, сообщает пресс-служба администрации.

По словам Александра Карлина, спорт нужно развивать равномерно по всей территории края. Хоккей с шайбой губернатор назвал базовым для Алтайского края.

"Мы должны сделать упор на те виды спорта, которые являются базовыми для нашего региона, массовыми и соответствующими природно-климатическим, сибирским условиям. С учетом всех этих обстоятельств в последнее время наиболее серьезным видом спорта, который требует нашего повышенного внимания, является хоккей с шайбой. Нужно поработать над проектом программы развития хоккея в Алтайском крае. Это должен быть документ на среднесрочную перспективу, в котором предусмотрены вопросы ресурсного обеспечения развития этого вида спорта, организационные и государственно-частного партнерства. В Алтайском крае есть достойные примеры развития спортивных объектов, в том числе и хоккея, на началах государственно-частного партнерства. В ближайшее время будет официально сдан в эксплуатацию современный ледовый комплекс "Динамо" в Индустриальном районе Барнаула, который как раз является наглядным примером успешной реализации и эффективности такого рода взаимодействия", — подчеркнул глава региона.

Карлин предложил развивать хоккей во всех районах края и делать все для этого возможное.

"Начиная от простых, элементарных хоккейных коробок во дворах в сельских пунктах, переходить к более серьезным спортивным объектам. Географически мы должны охватить всю территорию Алтайского края, потому что хоккей любим и очень зрелищен, неизменно привлекает большой интерес, в том числе и молодежи. Программа должна учитывать прежде всего массовое развитие хоккея, а не только профессиональную команду. Мы должны практически в каждой школе, на каждом стадионе иметь возможность создать хоккейную площадку на зимний период. Необходимо привлечь наши предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, для изготовления комплектов оборудования, экипировки для юных спортсменов, чтобы это было достойно, комфортно, современно и доступно", — добавил глава региона.

Карлин отметил, что проект должен пройти общественную экспертизу по примеру программы "Развитие футбола".

Ранее стало известно, что краевые власти намерены найти средства для завершения строительства ледового дворца "Алтай" в Барнауле, стоимостью в 500 миллионов рублей. Также в 2017 году будет открыт спортивный комплекс в Рубцовске за 100 миллионов рублей.

Что касается профессионального хоккея, то по итогам сезона, команда "Алтай" не попала в плей-офф первенства ВХЛ.