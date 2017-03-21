Прошедшие выходные стали знаковыми для спортивных единоборств нашего региона. Барнаул принимал Первенство Сибирского Федерального округа по тхэквондо среди юниоров и учащихся. По словам организаторов в мероприятии приняли участие более 150 подающих надежды спортсменов.

Представитель Президента Федерации тхэквондо Алтайского края, мастер спорта России Александр Локтев, отметил, что успехи Алтая в сфере единоборств весьма значимы: создаётся база, формируется тренерский состав, в планах – открытие клубов, где будет тренироваться молодое поколение.

Есть и видимые победы – наш край растит чемпионов – Настю Анохину и Альберта Гауна – на них смотрят и ориентируются начинающие спортсмены. Федерация тхэквондо Алтайского края собирается соблюдать эти традиции, ведь на такой базе и с такой поддержкой молодые чемпионы будут и дальше поднимать рейтинг региона.