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Девять жителей Алтайского края в этом году отметят свой 100-летний юбилей. Пять из этих пожилых людей родились в канун февральской революции 1917 года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по региону.

В ведомстве отмечают, что в крае живет 67 человек, которым больше 100 лет — это 55 женщин и 12 мужчин. Самый возрастной пенсионер живет в Бийске, ему исполнится 106 лет. А самая старейшая пенсионерка проживает в краевой столице. Ей в этом году исполнится 107 лет.

Самые популярные имена среди старейших пенсионеров являются — Мария, Анна и Евдокия, у мужчин — Николай, Григорий и Павел. Есть старинные, редкие имена: Парасковья, Харитина, Лукерья, Марфа и Пантелей.

