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Федеральную службу судебных приставов России возглавил Дмитрий Аристов, до последнего времени состоявший в должности заместителя министра юстиции.
"Владимир Путин своим Указом назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — сообщает 20 марта пресс-служба Кремля.
Напомним, что кресло директора ФССП стало вакантным после того, как прежний руководитель судебных приставов страны Артур Парфенчиков получил место исполняющего обязанности главы Карелии вместо ушедшего в отставку Александра Худилайнена.
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Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в городе Соликамске. Является выпускником Киевского суворовского военного училища, Ярославского высшего военного финансового училища, Военного финансово-экономического университета и и МГИМО. До 2008 года Аристов служил в вооруженных силах, затем продолжил карьеру в Генпрокуратуре и Минюсте. На посту замминистра юстиции находился с 31 августа 2012 года.
Комментарии
когда человек заканчивает много вузов-это значит, что ни по одной специальности ничего не добился
Тем более все последнее время такие корочки можно приобрести без особого труда .
Россия сверхбогатая и нищая
Россия при Путине стала страной социальных контрастов: на одном полюсе появились сверхбогатые, а на другом царит многомиллионная нищета и бедность. Начнем обзор с приятного, со сверхбогатых долларовых миллиардеров. Для этого я воспользовался данным журнала Forbes и сделал диаграмму динамики числа миллиардеров с 2004 по 2016 годы: см. диаграмму 1.
Так в 2004 году их было всего 10 человек, причем список возглавлял Ходорковский. На пике их число достигло 110 человек. За последние 2 года в связи с падением цен на нефть упало и число миллиардеров.
При этом Россия входит в топ-20 стран по числу миллионеров и миллиардеров с состоянием более 50 млн.$: см. диаграмму 2.
Теперь другой полюс, полюс нищеты и бедности. Россия и тут входит в топ самых неблагополучных стран, соседствуя с Бангладеш и Индией: см. диаграмму 3.
Ну совсем, как Российская Империя 100 лет назад, куда так стремились нас вернуть последние 25 лет и похоже, что это им удалось.