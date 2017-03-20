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Федеральную службу судебных приставов России возглавил Дмитрий Аристов, до последнего времени состоявший в должности заместителя министра юстиции.

"Владимир Путин своим Указом назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — сообщает 20 марта пресс-служба Кремля.

Напомним, что кресло директора ФССП стало вакантным после того, как прежний руководитель судебных приставов страны Артур Парфенчиков получил место исполняющего обязанности главы Карелии вместо ушедшего в отставку Александра Худилайнена.

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Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в городе Соликамске. Является выпускником Киевского суворовского военного училища, Ярославского высшего военного финансового училища, Военного финансово-экономического университета и и МГИМО. До 2008 года Аристов служил в вооруженных силах, затем продолжил карьеру в Генпрокуратуре и Минюсте. На посту замминистра юстиции находился с 31 августа 2012 года.