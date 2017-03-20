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Прокуратура Алтайского края официально прокомментировала позицию государственного обвинителя по громкому делу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева.

Напомним, что 20 марта гособвинение попросило суд назначить экс-градоначальнику, обвиняемому в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату, пять лет лишения свободы.

"На данный момент сторонами обвинения и защиты представлены все доказательства по уголовному делу, 20.03.2017 начались прения сторон, в которых выступили представители государственного обвинения. Группой государственных обвинителей суду предложено назначить наказание подсудимому в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органов местного самоуправления сроком на три года", — отмечают в надзорном ведомстве.

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Напомним, что согласно версии следствия, ущерб от действий Игоря Савинцева превысил 17 миллионов рублей.

Напомним и то, что сторона защиты бывшего сити-менеджера, как ожидается, обозначит свою позицию 21 марта.

Уголовное дело экс-главы администрации краевой столицы рассматривается в Центральном районном суде Барнаула с августа прошлого года.