Поход в магазин за товарами для дома теперь стал приятнее. Чтобы купить электротехнику больше не нужно ждать продавца-консультанта, выписывать товарную накладную, стоять в очереди в кассу и ждать, пока покупки принесут со склада. Двенадцатого марта "Планета Электрика" открыла свои двери.

"Планета Электрика" на Попова, 204 — это не просто торгово-выставочный зал электротехники. Она представляет собой целый электромаркет, площадью 700 квадратных метров.

В светлом и просторном помещении жители и гости Барнаула могут найти все, что нужно для электромонтажа. Новый формат позволяет ознакомиться совсем воочию (весь ассортимент, за исключением крупногабаритной продукции выложен на полках, как в классическом супермаркете), изучить его характеристики, проконсультироваться с нашими специалистами и сразу же пройти с ним на кассу.

Электромаркет расположен рядом с остановкой "Балтийская", добраться до магазина можно из любой точки города. Для тех, кто предпочитает пользоваться личным автомобилем, предусмотрена вместительная парковка.

В честь открытия "Планета Электрика" подготовила не мало сюрпризов. Все, кто купит электротехнику в "Планета Электрика" по адресу ул. Попова, 204 на сумму более 3000 рублей до седьмого апреля, смогут получить весенние призы от поставщиков и партнеров компании.

Для того, чтобы получить подарки, будет достаточно прийти в электромаркет восьмого апреля в 12 часов дня и принять участие в праздничной программе "Встречай весну!". Организаторы обещают теплую весеннюю атмосферу.

Подробности конкурса можно узнать на сайте

Электромаркет "Планета Электрика" работает каждый день с 8. 00 до 21. 00 ч.