По мнению барнаульских экспертов, стоимость квартир в краевой столице на вторичном рынке продолжает падать. Как рассказала Amic.ru региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" Людмила Козликина в феврале динамика цен снизилась на 0,32%, и средняя цена составила 46 тыс. рублей за квадратный метр, а произошло это из-за растущей конкуренции со стороны застройщиков.

"Собственники квартир на вторичном рынке в старом фонде привыкли к снижению и теперь квартиры изначально выставляются на продажу по приемлемым ценам. Сегодня новостройки стали реальной альтернативой старому фонду — сейчас на продажу выставлены десятки и сотни квартир в уже сданных новостройках. Мы видим, как наши клиенты всё чаще делают выбор в пользу нового жилья. По вторичному рынку мы прогнозируем повышение цен на конец второго, начало третьего квартала, но будет оно совсем незначительным, скорее положение просто стабилизируется и прекратится падение. Что касается первичного рынка, цены растут только по мере строительства дома", — объясняет Людмила Козликина.

Что подорожает?

Похожий прогноз дает и директор агентства недвижимости "Держава" Игорь Карпочев. По его мнению, падение цен на вторичном рынке продолжится до середины года. А вот снижения стоимости жилья на первичном рынке точно ждать не стоит, возможен даже небольшой рост.

"Многие люди переориентировались на покупку жилья на первичном рынке из за интересных ипотечных ставок, поэтому вторичный рынок сейчас выглядит менее выгодным для приобретения. Даже иногда невозможно по аналогам определить начальную стартовую стоимость объекта недвижимости. Выставляешь по таким же ценам, а спроса нет. За счет этого появляются весьма выгодные предложения. У нас была сделка пару недель назад, продавали двухкомнатную квартиру на перекрестке Ленина-Матросова на первом этаже, удалось найти клиента, который купил квартиру за 1 млн 350 тыс. рублей. Аренда тоже упала в цене, сейчас редко кто берет квартиры в целях инвестирования, чаще для себя. Дорогое жилье продается слабо, только если оно ниже по стоимости", — рассказывает Игорь Карпочев.

Кроме того, по мнению Игоря, барнаульцы отдают предпочтение небольшим квартирам и с одной или двумя комнатами или студиям.