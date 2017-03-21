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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 21 марта, солнечную погоду с температурой до +5 градусов.

На территории региона, согласно данным Гидрометцентра, будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Дневные температуры по краю составят -1...-6 градусов, местами в восточных и предгорных районах до +5 градусов. Ветер северо-восточный три-восемь метров в секунду с усилением днем в южных районах до 13 метров.

В Барнауле днем также без осадков, на дорогах гололедица. Температура на территории краевой столицы составит +1...+3 градуса.

Ветер северо-восточный до восьми метров в секунду.