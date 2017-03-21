Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за 2016 году увеличилось примерно на 20%, однако все больные в регионе получают вовремя всю необходимую помощь. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.

По его словам, многие случаи заболевания удается обнаружить заранее. Так, по состоянию на 1 марта 2017 года, количество человек, получающих лечение в регионе, составляет 3226 человек. Это на 300 человек больше, чем в прошлом году, что соответствует примерно 20%. Сергей Насонов отметил, что Алтайский край входит в число регионов с большим наркотрафиком. Он напомнил жителям региона, что они могут получить помощь и обследоваться за счет федерального и краевого бюджета.

Заместитель главы ведомства напомнил, что с 2017 года закупки препаратов для ВИЧ-инфицированных стали централизованными. Осенью прошлого года в федеральном Минздраве была защищена заявка на антиретровирусные препараты на 2017 год.

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Сумма заявки составила 579,08 миллиона рублей. Поступление лекарственных препаратов ожидается в мае-июне 2017 года. На настоящий момент остаток препаратов для лечения ВИЧ/СПИД больных составляет 21,3 миллиона рублей.

Виталий Насонов отметил, что все больные получают в медицинских учреждениях своевременную и квалифицированную помощь. Отметим, что ранее стало известно, что Алтайский край занял шестое место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по показателю заболеваемости ВИЧ.

По данным на 1 января 2016 года, в Алтайском крае зарегистрировано 22 тысячи 349 случаев ВИЧ-инфекции, из них на территории края 17 тысяч 480 человек. В прошлом году зарегистрировано три тысячи 126 случаев ВИЧ-инфекции, показатель на 100 тысяч населения – 130,3 (на 6,3% ниже среднего показателя по СФО).