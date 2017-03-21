Вторник, 21 Март, 07:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,28
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за год выросло на 20%

, ИА "Амител"
В минздраве региона отмечают, что все больные получают необходимые лекарства

Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за 2016 году увеличилось примерно на 20%, однако все больные в регионе получают вовремя всю необходимую помощь. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.

По его словам, многие случаи заболевания удается обнаружить заранее. Так, по состоянию на 1 марта 2017 года, количество человек, получающих лечение в регионе, составляет 3226 человек. Это на 300 человек больше, чем в прошлом году, что соответствует примерно 20%. Сергей Насонов отметил, что Алтайский край входит в число регионов с большим наркотрафиком. Он напомнил жителям региона, что они могут получить помощь и обследоваться за счет федерального и краевого бюджета.

Заместитель главы ведомства напомнил, что с 2017 года закупки препаратов для ВИЧ-инфицированных стали централизованными. Осенью прошлого года в федеральном Минздраве была защищена заявка на антиретровирусные препараты на 2017 год.

Читайте также: ВИЧ-инфицированные пациенты в Алтайском крае жалуются на нехватку лекарств

Сумма заявки составила 579,08 миллиона рублей. Поступление лекарственных препаратов ожидается в мае-июне 2017 года. На настоящий момент остаток препаратов для лечения ВИЧ/СПИД больных составляет 21,3 миллиона рублей.

Виталий Насонов отметил, что все больные получают в медицинских учреждениях своевременную и квалифицированную помощь. Отметим, что ранее стало известно, что Алтайский край занял шестое место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по показателю заболеваемости ВИЧ.

По данным на 1 января 2016 года, в Алтайском крае зарегистрировано 22 тысячи 349 случаев ВИЧ-инфекции, из них на территории края 17 тысяч 480 человек. В прошлом году зарегистрировано три тысячи 126 случаев ВИЧ-инфекции, показатель на 100 тысяч населения – 130,3 (на 6,3% ниже среднего показателя по СФО).

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:03
Коттедж с декоративным водопадом продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 0
06:32
"Семерка" названа самым популярным автомобилем в России 0
06:01
Количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за год выросло на 20% 0
05:06
Солнце и плюсовые температуры ждут барнаульцев 21 марта 0
04:03
6,5 млн новых учебных мест собираются создать в школах России за 10 лет 0
02:45
Милонов не помешал "Красавице и чудовище" стать лидером проката в России 0
01:40
Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер ушел из жизни 0
00:08
Показываем гигантского петуха, удивившего интернет-сообщество 0
23:04
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков ради виноделов 0
22:03
Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать слова Трампа о Путине 0
21:07
Жвачки, призывающие играть в смертельные игры, изымают с продаж в Оренбурге 0
20:04
Рубль переукреплен на 10-12% - министр финансов Силуанов 0
19:50
Песков опроверг слухи о замене Самойловой на "Евровидение-2017" 0
19:27
Девять жителей Алтайского края в этом году отметят вековой юбилей 0
19:08
Коротко о главном: Савинцев, Фризен и кандидаты в президенты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 марта
18:50
Около 400 туристов не могут вылететь в Россию из Доминиканы вторые сутки 0
18:35
Масштабные учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 0
18:17
Число детских самоубийств в России в 2016 году выросло на 57% 0
18:04
Срок или крупный штраф. Что будет за хулиганство на транспорте? 0
17:51
Молодых бийчан поймали за раскладкой синтетических наркотиков 1
17:34
Президент Путин утвердил 40 членов Общественной палаты 0
17:24
Молодой девушке, сбившей пешехода на Toyota Vitz в Барнауле, грозит срок 5
17:12
Срок и штраф: прокуратура пояснила свою позицию по делу Игоря Савинцева 0
17:03
Что за новый вирус нашли в банкоматах и опасно ли это для держателей карт? 1
16:51
Александр Карлин после футбола решил развивать хоккей в Алтайском крае 2
16:34
Главным судебным приставом России назначен Дмитрий Аристов 3
16:30
Чем опасен грипп В и как им не заразиться? 0
16:24
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и вернулся в Минск 0
16:13
Гособвинение просит для бывшего сити-менеджера Барнаула пять лет колонии 7
16:04
Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 3
15:50
Следком Алтайского края вышел в социальные сети 4
15:34
Почтальонам в девяти регионах Сибири выдадут мобильные терминалы 1
15:22
Умер создатель легендарной "Нивы" Петр Прусов 3
15:15
Российские банкоматы "подхватили" новый тип вируса — СМИ 8
15:04
Глыба льда упала на пенсионерку в центре Новосибирска 3
14:51
Депутат-коммунист Попов может лишиться мандата в алтайском парламенте 14
14:33
Ушедший из мэрии Барнаула Петр Фризен стал общественником 3
14:23
Не дай бог никому пережить то, что пережили мы: ветераны в проекте Amic 6
14:13
Правда ли, что материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку авто? 8
14:11
Автомобиль вынесло с дороги в Барнауле. Фото 0
14:06
Познер заявил, что скандал на "Минуте славы" был сильно "раздут" 7
13:58
Легковушка загорелась на улице Антона Петрова в Барнауле. Фото 2
13:49
Большую воду в барнаульском Затоне будут ждать в онлайн-режиме 3
13:34
Едкий запах в воздухе терроризирует жителей Омска 0
13:30
Виктория Райдос: "Битва экстрасенсов" требует много сил и времени 2
13:25
Певца Джорджа Майкла, умершего в прошлом году, похоронят через неделю 2
13:12
"Тревожный чемоданчик": что нужно взять с собой в случае ЧП. Инфографика 12
13:06
Учительницу убили возле ее дома в Красноярском крае 2
12:55
20 школьников погибли в Гане во время шторма на экскурсии 1
12:43
Полезный видеосовет: как правильно разделывать рыбу на филе? 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.