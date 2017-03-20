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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова связала рост числа самоубийств в прошлом году с деятельностью "групп смерти". Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, в прошлом году число суицидов в России выросло на 57%. По данным, которые представила Кузнецова, с 2011 по 2015 год количество самоубийств снижалось на 10%. А в прошлом году это число резко увеличилось.

Специалист отметила, что одна из проблем, по которым произошел рост — это отсутствие в половине школ (47%) педагогов-психологов.

‍Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении одного из администраторов "групп смерти" в соцсети, использовавшего ник Филипп Лис.