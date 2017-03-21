Фильм студии Disney "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон, несмотря на ограничения по возрасту 16+ после проверки Минкульта на гей-пропаганду, стал лидером проката по итогам прошедших выходных. Сказка заработала за четыре дня в России 377 миллионов рублей.

На втором месте — триллер "Сплит", собравший за первые дни проката 256,7 млн рублей. На третьем — фильм "Конг: остров черепа" (109 млн руб.)

"Красавица и чудовище" установили рекорд как лучший весенний дебют, отодвинув на вторую позицию в списке прошлогоднего "Бэтмен против Супермена", а также вторую часть "Даров смерти".

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в Минкультуры с просьбой провести проверку фильма "Красавица и чудовище" на предмет пропаганды гомосексуализма. Комиссия проверила картину, но не нашла в ней нарушения закона, однако в прокат лента вышла с возрастным ограничением 16+.