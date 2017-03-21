Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров на участке 14 соток продают в барнаульском поселке Авиатор за 9,5 миллиона рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

В доме 11 комнат, две кухни, три ванных комнаты, оборудованы теплые полы, имеется роспись стен.

Также в комплексе есть гараж площадью 70 квадратных метров, рассчитанный на три автомобиля. На участке площадью 14 соток выполнен ландшафтный дизайн, имеется пруд с водопадом, садово-ягодные посадки.

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Жилье продается без мебели. Собственник рассматривает возможность продажи дома под ипотеку или материнский капитал.