Вторник, 21 Март, 09:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,28
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-8°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Губернатор Карлин объяснил свою позицию по оптимизации алтайских школ

, ИА "Амител"
Глава региона считает, что в малокомплектных школах страдает качество образования

Фото: Amic.ru

Оптимизация школ необходима для доступности качественных образовательных услуг для всех школьников. Такую позицию высказал губернатор Алтайского края, председатель правительства Александр Карлин на "Медиалоге" в понедельник, 20 марта.

"Сегодня мы стоим вот перед чем: пожалеть своего ребенка, чтобы он ходил в школу через дорогу, но в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно", — сказал он.

Сегодня в Алтайском крае 80% школьников учатся в учреждениях, отвечающих всем современным стандартам.

Речь не только о качестве помещений, наличии оборудования, но и требованиях к педагогам.

"Мы много говорим про необходимость достойной заработной платы. Так и есть. Но и педагоги должны работать так, как следует в 21 веке. Не все этим требованиям соответствуют", — сказал он.

Читайте также: Алтайские власти просят отложить оптимизацию сельских школ до 2018 года

Александр Карлин добавил, что муниципальным властям было дано указание вести работу (по оптимизации) умно и осмотрительно, доводить до людей суть образований своевременно.

"В большинстве территорий этот процесс идет уже несколько лет. Мы находим взаимопонимание и с родителями, и с педагогическими коллективами. И тут проблем не возникает. Но там, где не смогли выстроить работу системно, где откладывали вопросы на завтра, проблемы накапливались. В отдельных случаях решаться они стали с административным нажимом, неосторожно", — сказал глава региона.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.03.2017 07:43
- гость -

Сейчас в Евроньюс! показали как Навального в Барнауле! облили зеленкой.

0  0
21.03.2017 07:53
- гость -

07:43, сделали рекламу Навальному. Ну что у нас нормального мужика не было чтобы ему по лицу кулаком дать? А зелёнкой полить и убежать это подло. Позор нашему городу.

0  0
21.03.2017 07:56
- гость -

Далеко не все также соответствуют должности главы региона.

0  0
21.03.2017 07:58
- гость -

21.03.2017 07:40 - гость - Уже делают оптимизацию больниц! Со всех районов края граждан перенаправляют в Барнаул

0  0
21.03.2017 08:03
гость

будут выборы я за навального

0  0
21.03.2017 08:07
гость

"Сегодня мы стоим вот перед чем: пожалеть своего ребенка, чтобы он ходил в школа через дорогу, но в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно", — сказал он.----------------------------------------Значит жалеть ребенка не надо. Это бред. Создать современные условия обучения хотя бы в начальной школе - это элементарно просто и дешево, чуть дороже в 9-летней. Содержать автобус с водителем и дорогой гораздо дороже чем пару учителей и избушку. "Социализируются" дети в семье, по месту жительства в узком смысле, а не в котле. Детские воспоминания о дворе, теплом доме, запахе домашнего завтрака из маминых рук. Вместо этого детям предлагает холодный автобус на 20 км и вонь бензина. Одумайтесь!

0  0
21.03.2017 08:09
- гость -

21.03.2017 07:53 - гость -

Всем городам позор в которых твоих кумиров зеленкой поливали или тортиками и помидорами закидывали?

0  0
21.03.2017 08:10
Виткор

достойная зарплата у учителя была в царской России и Советском Союзе............ Так что о какой достойной зарплате говорит.............

0  0
21.03.2017 08:23
- гость -

Эта зима наглядно показала результаты оптимизации. Когда из деревень в райцентр автобусы не ходили несколько дней и школьники не учились. И очень это сомнительно, когда из деревни в райцентр дети каждый день ездят. Я понимаю, можно оптимизировать школы в городе, где школ много. Но в селах ни в коем случае нельзя сокращать школы. Да, тут должен дети будут учиться в классах по 5-6 человек, но они будут дома, а не в интернатах, или не будут каждый день утром/вечером испытывать приключения, когда их возят в другое село

0  0
21.03.2017 08:23
Сергей

Предлагают учиться школьнику в классе 25-30 одноклассников! Чтобы учитель спрашивала на уроку реже ученика! Это будет "Лучшее образование" , нежели когда учитель спрашивать будет Каждый урок ученика! Как же сможет больше уделить внимания Учитель в классе из 25 учеников, нежели когда 5 учеников в классе??? Вот какой Бред-отмазку придумали советники Карлина!

0  0
21.03.2017 08:27
Алекс

А ведь это всё бывшие верные ленинцы - коммунисты, забывшие заветы Ильича! Вначали уничтожают промышленнось, сельское хозяйства, села, а затем оптимизируют медицину, образование и недоумевают, что население иногда не одобряет...

0  0
21.03.2017 08:38
- гость -

Бог ты мой! В 21 веке можно спокойно организовать обучение он-лайн, можно учить детей методом погружения, когда они, например, в течение недели изучают только один-два, максимум - три предмета, а учителя на это время доставляются в школу автобусом или работают вахтовым методом, или командируются в село - как угодно назовите. Но наши власти выбирают не самый оптимальный, а самый дешевый способ - увы! Как всегда, страдают те самые дети, о которых власти якобы заботятся.

0  0
21.03.2017 08:43
- гость -

в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно

Спорное утверждение. Может социализация и слабее, но как учитель, могу сказать, что знания 4 человека в классе получат в 10 раз лучше, чем 30 человек в классе. Из 30 человек половина вообще ничего не понимают и им потом надо ходить на репетиторство. Когда 4 человека в классе это уже практически репетиторство. Проблема только в деньгах, которых не хватает, а никак не в качестве знаний.

0  0
21.03.2017 08:46
- гость -

В селе медведка-то была поди школа. И вряд ли полнокомплектная.

0  0
21.03.2017 08:49
гость

что вам остается, смирится с тем что в малых поселках (нет работы, школы закрывают-увы , а вам уехать не на что и некуда - в смысле предоставления жилья, работы, а детям что бы получить образование-приходится мотаться по району , да и в городе тоже не для всех в шаговой доступности школы - тут свой цирк ,пробки и .т. д ,дорогу перейти - экстрим для деток - это оптимизация)

0  0
21.03.2017 08:50
- гость -

Карлин призвал планомерно, без рывков "реформирует" всю систему образования. Из детей воспитывают рабов, которым по вечерам после тяжелого рабского труда нужно будет только бутылочка пива, чтобы предприятие Локтева процветало. Образование в Алтайском крае одно из худших в России, дети не знаю элементарных вещей, про историю, музыку и культуру молчу. Учителя думают, как выжить. С такими, как Карлин, уже в врагов внешних иметь не нужно. Сколько же от людей он получает негативных посылок, до десятого колена хватит.

0  0
21.03.2017 09:03
Гость

21.03.2017 08:46 - гость -

Похоже как раз и малокомплектная была.И губер получился-"малокомплектный"!

0  0
21.03.2017 09:06
Алеся

Я работаю в сельской школе, в Алейском районе, учатся у нас около 100 человек, скажите сокращать завхозов, помощника повара и истопника , это тоже оптимизация? Или председателю комитета просто еще на один черный Джип не хватает? И такое повсеместно в нашем районе, с зарплатой обманывают, заявления писали но бесполезно, мы челядь по мнению председателя и "вякать не имеем права" это -цитата, А наша директор ничего сделать сама не может, все от председателя комитета зависит

0  0
21.03.2017 09:13
- гость -

карлин своей "оптимизацией" убивает село, основу государства, делая практически не возможным получить мед помощь и образование на селе, далее, отток трудоспособного населения в город, в условиях отсутствия трудозанятости, криминал, наркомания. алклголизм, в итоге распад

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:08
Городскую набережную в Архангельске застелили паркетом 0
09:00
Как правильно выбрать кофе, сколько его можно хранить и как готовить? 0
08:57
СМИ: Трамп в девятый раз станет дедушкой 0
08:39
Семибалльные пробки "сковали" Барнаул утром 21 марта 1
08:30
Шопинг без границ: ТРК "Сити-центр" дарит поездку в Италию 0
08:20
СМИ: СБУ готовит документ о запрете Самойловой въезжать на Украину 5
08:09
Главная улица тихого центра Барнаула: Amic.ru открывает сезон фотопрогулок 3
08:00
Электромаркет нового формата открылся в Барнауле 1
07:34
Губернатор Карлин объяснил свою позицию по оптимизации алтайских школ 19
07:03
Коттедж с декоративным водопадом продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 5
06:32
"Семерка" названа самым популярным автомобилем в России 4
06:01
Количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за год выросло на 20% 2
05:06
Солнце и плюсовые температуры ждут барнаульцев 21 марта 0
04:03
6,5 млн новых учебных мест собираются создать в школах России за 10 лет 1
02:45
Милонов не помешал "Красавице и чудовище" стать лидером проката в России 0
01:40
Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер ушел из жизни 6
00:08
Видео с гигантским петухом вызвало бурные споры среди интернет-сообщества 2
23:04
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков ради виноделов 0
22:03
Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать слова Трампа о Путине 0
21:07
Жвачки, призывающие играть в смертельные игры, изымают с продаж в Оренбурге 1
20:04
Рубль переукреплен на 10-12% - министр финансов Силуанов 3
19:50
Песков опроверг слухи о замене Самойловой на "Евровидение-2017" 0
19:27
Девять жителей Алтайского края в этом году отметят вековой юбилей 0
19:08
Коротко о главном: Савинцев, Фризен и кандидаты в президенты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 марта
18:50
Около 400 туристов не могут вылететь в Россию из Доминиканы вторые сутки 0
18:35
Масштабные учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 0
18:17
Число детских самоубийств в России в 2016 году выросло на 57% 0
18:04
Срок или крупный штраф. Что будет за хулиганство на транспорте? 0
17:51
Молодых бийчан поймали за раскладкой синтетических наркотиков 1
17:34
Президент Путин утвердил 40 членов Общественной палаты 0
17:24
Молодой девушке, сбившей пешехода на Toyota Vitz в Барнауле, грозит срок 6
17:12
Срок и штраф: прокуратура пояснила свою позицию по делу Игоря Савинцева 1
17:03
Что за новый вирус нашли в банкоматах и опасно ли это для держателей карт? 1
16:51
Александр Карлин после футбола решил развивать хоккей в Алтайском крае 2
16:34
Главным судебным приставом России назначен Дмитрий Аристов 3
16:30
Чем опасен грипп В и как им не заразиться? 0
16:24
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и вернулся в Минск 0
16:13
Гособвинение просит для бывшего сити-менеджера Барнаула пять лет колонии 7
16:04
Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 3
15:50
Следком Алтайского края вышел в социальные сети 4
15:34
Почтальонам в девяти регионах Сибири выдадут мобильные терминалы 1
15:22
Умер создатель легендарной "Нивы" Петр Прусов 3
15:15
Российские банкоматы "подхватили" новый тип вируса — СМИ 8
15:04
Глыба льда упала на пенсионерку в центре Новосибирска 3
14:51
Депутат-коммунист Попов может лишиться мандата в алтайском парламенте 14
14:33
Ушедший из мэрии Барнаула Петр Фризен стал общественником 4
14:23
Не дай бог никому пережить то, что пережили мы: ветераны в проекте Amic 6
14:13
Правда ли, что материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку авто? 8
14:11
Автомобиль вынесло с дороги в Барнауле. Фото 0
14:06
Познер заявил, что скандал на "Минуте славы" был сильно "раздут" 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.