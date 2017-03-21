Оптимизация школ необходима для доступности качественных образовательных услуг для всех школьников. Такую позицию высказал губернатор Алтайского края, председатель правительства Александр Карлин на "Медиалоге" в понедельник, 20 марта.
"Сегодня мы стоим вот перед чем: пожалеть своего ребенка, чтобы он ходил в школу через дорогу, но в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно", — сказал он.
Сегодня в Алтайском крае 80% школьников учатся в учреждениях, отвечающих всем современным стандартам.
Речь не только о качестве помещений, наличии оборудования, но и требованиях к педагогам.
"Мы много говорим про необходимость достойной заработной платы. Так и есть. Но и педагоги должны работать так, как следует в 21 веке. Не все этим требованиям соответствуют", — сказал он.
Читайте также: Алтайские власти просят отложить оптимизацию сельских школ до 2018 года
Александр Карлин добавил, что муниципальным властям было дано указание вести работу (по оптимизации) умно и осмотрительно, доводить до людей суть образований своевременно.
"В большинстве территорий этот процесс идет уже несколько лет. Мы находим взаимопонимание и с родителями, и с педагогическими коллективами. И тут проблем не возникает. Но там, где не смогли выстроить работу системно, где откладывали вопросы на завтра, проблемы накапливались. В отдельных случаях решаться они стали с административным нажимом, неосторожно", — сказал глава региона.
Комментарии
Сейчас в Евроньюс! показали как Навального в Барнауле! облили зеленкой.
07:43, сделали рекламу Навальному. Ну что у нас нормального мужика не было чтобы ему по лицу кулаком дать? А зелёнкой полить и убежать это подло. Позор нашему городу.
Далеко не все также соответствуют должности главы региона.
21.03.2017 07:40 - гость - Уже делают оптимизацию больниц! Со всех районов края граждан перенаправляют в Барнаул
будут выборы я за навального
"Сегодня мы стоим вот перед чем: пожалеть своего ребенка, чтобы он ходил в школа через дорогу, но в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно", — сказал он.----------------------------------------Значит жалеть ребенка не надо. Это бред. Создать современные условия обучения хотя бы в начальной школе - это элементарно просто и дешево, чуть дороже в 9-летней. Содержать автобус с водителем и дорогой гораздо дороже чем пару учителей и избушку. "Социализируются" дети в семье, по месту жительства в узком смысле, а не в котле. Детские воспоминания о дворе, теплом доме, запахе домашнего завтрака из маминых рук. Вместо этого детям предлагает холодный автобус на 20 км и вонь бензина. Одумайтесь!
21.03.2017 07:53 - гость -
Всем городам позор в которых твоих кумиров зеленкой поливали или тортиками и помидорами закидывали?
достойная зарплата у учителя была в царской России и Советском Союзе............ Так что о какой достойной зарплате говорит.............
Эта зима наглядно показала результаты оптимизации. Когда из деревень в райцентр автобусы не ходили несколько дней и школьники не учились. И очень это сомнительно, когда из деревни в райцентр дети каждый день ездят. Я понимаю, можно оптимизировать школы в городе, где школ много. Но в селах ни в коем случае нельзя сокращать школы. Да, тут должен дети будут учиться в классах по 5-6 человек, но они будут дома, а не в интернатах, или не будут каждый день утром/вечером испытывать приключения, когда их возят в другое село
Предлагают учиться школьнику в классе 25-30 одноклассников! Чтобы учитель спрашивала на уроку реже ученика! Это будет "Лучшее образование" , нежели когда учитель спрашивать будет Каждый урок ученика! Как же сможет больше уделить внимания Учитель в классе из 25 учеников, нежели когда 5 учеников в классе??? Вот какой Бред-отмазку придумали советники Карлина!
А ведь это всё бывшие верные ленинцы - коммунисты, забывшие заветы Ильича! Вначали уничтожают промышленнось, сельское хозяйства, села, а затем оптимизируют медицину, образование и недоумевают, что население иногда не одобряет...
Бог ты мой! В 21 веке можно спокойно организовать обучение он-лайн, можно учить детей методом погружения, когда они, например, в течение недели изучают только один-два, максимум - три предмета, а учителя на это время доставляются в школу автобусом или работают вахтовым методом, или командируются в село - как угодно назовите. Но наши власти выбирают не самый оптимальный, а самый дешевый способ - увы! Как всегда, страдают те самые дети, о которых власти якобы заботятся.
в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно
Спорное утверждение. Может социализация и слабее, но как учитель, могу сказать, что знания 4 человека в классе получат в 10 раз лучше, чем 30 человек в классе. Из 30 человек половина вообще ничего не понимают и им потом надо ходить на репетиторство. Когда 4 человека в классе это уже практически репетиторство. Проблема только в деньгах, которых не хватает, а никак не в качестве знаний.
В селе медведка-то была поди школа. И вряд ли полнокомплектная.
что вам остается, смирится с тем что в малых поселках (нет работы, школы закрывают-увы , а вам уехать не на что и некуда - в смысле предоставления жилья, работы, а детям что бы получить образование-приходится мотаться по району , да и в городе тоже не для всех в шаговой доступности школы - тут свой цирк ,пробки и .т. д ,дорогу перейти - экстрим для деток - это оптимизация)
Карлин призвал планомерно, без рывков "реформирует" всю систему образования. Из детей воспитывают рабов, которым по вечерам после тяжелого рабского труда нужно будет только бутылочка пива, чтобы предприятие Локтева процветало. Образование в Алтайском крае одно из худших в России, дети не знаю элементарных вещей, про историю, музыку и культуру молчу. Учителя думают, как выжить. С такими, как Карлин, уже в врагов внешних иметь не нужно. Сколько же от людей он получает негативных посылок, до десятого колена хватит.
21.03.2017 08:46 - гость -
Похоже как раз и малокомплектная была.И губер получился-"малокомплектный"!
Я работаю в сельской школе, в Алейском районе, учатся у нас около 100 человек, скажите сокращать завхозов, помощника повара и истопника , это тоже оптимизация? Или председателю комитета просто еще на один черный Джип не хватает? И такое повсеместно в нашем районе, с зарплатой обманывают, заявления писали но бесполезно, мы челядь по мнению председателя и "вякать не имеем права" это -цитата, А наша директор ничего сделать сама не может, все от председателя комитета зависит
карлин своей "оптимизацией" убивает село, основу государства, делая практически не возможным получить мед помощь и образование на селе, далее, отток трудоспособного населения в город, в условиях отсутствия трудозанятости, криминал, наркомания. алклголизм, в итоге распад