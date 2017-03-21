Оптимизация школ необходима для доступности качественных образовательных услуг для всех школьников. Такую позицию высказал губернатор Алтайского края, председатель правительства Александр Карлин на "Медиалоге" в понедельник, 20 марта.

"Сегодня мы стоим вот перед чем: пожалеть своего ребенка, чтобы он ходил в школу через дорогу, но в классе было бы три-четыре человека. Социализироваться в такой школе сложно, получить знания — зачастую невозможно", — сказал он.

Сегодня в Алтайском крае 80% школьников учатся в учреждениях, отвечающих всем современным стандартам.

Речь не только о качестве помещений, наличии оборудования, но и требованиях к педагогам.

"Мы много говорим про необходимость достойной заработной платы. Так и есть. Но и педагоги должны работать так, как следует в 21 веке. Не все этим требованиям соответствуют", — сказал он.

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Александр Карлин добавил, что муниципальным властям было дано указание вести работу (по оптимизации) умно и осмотрительно, доводить до людей суть образований своевременно.

"В большинстве территорий этот процесс идет уже несколько лет. Мы находим взаимопонимание и с родителями, и с педагогическими коллективами. И тут проблем не возникает. Но там, где не смогли выстроить работу системно, где откладывали вопросы на завтра, проблемы накапливались. В отдельных случаях решаться они стали с административным нажимом, неосторожно", — сказал глава региона.