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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет менять участницу "Евровидения"-2017 на другого исполнителя. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По его словам, по правилам конкурса менять исполнителя запрещено. "Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена участника, не существует", — отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Россию на "Евровидении-2017" в Киеве представит певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. В музыкальном конкурсе она будет участвовать с песней Flame is burning. Ранее СМИ писали, что участницу песенного конкурса могут не пустить на Украину, если она будет участвовать в политических провокациях против Крыма.