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Сотрудники прокуратуры и полиции в Оренбурге организовали специальные рейды, чтобы выявить торговые точки, где продают жвачки, "пропагандирующей участие в "группах смерти" в соцсетях в интернете". Об этом пишет "ТАСС".

Также в ходе рейда сотрудники правоохранительных органов пресекают "факты пропаганды" среди молодежи "идей суицидальной направленности".

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Специалистам уже удалось изъять в местных магазинам около 80 образцов такой жвачки.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , похожая ситуация сложилась на Кубани. Там полиция также требует от местных торговых сетей прекратить торговать жвачкой, которая призывает детей "начать странную игру". На обертке опасных жвачек написано, что дети должны начать играть в игру, а потом свои впечатления выкладывать сеть.