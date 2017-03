Фото: скриншот страницы

Видео, на котором запечатлен гигантский петух, покоряет пользователей интернета, пишет РИА "Новости".

Видео разместил пользователь LifesBook_Ceo на своей странице в Twitter:

"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?" — написал он.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w