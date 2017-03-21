Фото: скриншот страницы
Видео, на котором запечатлен гигантский петух, покоряет пользователей интернета, пишет РИА "Новости".
Видео разместил пользователь LifesBook_Ceo на своей странице в Twitter:
"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?" — написал он.
Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w— LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) 19 марта 2017 г.
Этот ролик вызвал бурю дискуссий. Одни пользователи предположили, что кто-то переоделся в костюм петуха, другие уверены, что это монтаж.
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