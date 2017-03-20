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Глава Минфина Антон Силуанов полагает, что рубль переукреплен по отношению к доллару, передает ТАСС.

Об этом федеральный министр высказался в кулуарах G20, отметив: "Считаю, что он (рубль) переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%".

Также министр финансов считает, что уровень инфляции в России может быть на уровне 4% к концу текущего года.

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"Мы имеем сейчас 4,4% инфляцию накопленную. Поэтому есть все основания говорить, что уровень 4% инфляции вполне реалистичен на конец текущего года", — сказал Силуанов, добавив, что его ведомство не заинтересовано, чтобы инфляции была ниже данного значения.

"Нам не нужно, чтобы она была ниже, потом — выше. Мы должны создавать предсказуемые условия работы", — добавил глава Минфина.