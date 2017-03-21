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Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что за 10 лет в российских школах будет создано порядка 6,5 млн новых учебных мест.

Об этом, как сообщает пресс-служба федерального кабмина, она высказалась в ходе совещания председателя правительства Дмитрия Медведева со своими замами.

"По программе развития школьного образования за десять лет планируется увеличение школьной инфраструктуры и создание дополнительно 6,5 млн новых учебных мест. В 2016 году на эти цели было выделено 25 млрд рублей. В дополнение к федеральной программе регионы осуществляют свои мероприятия по реконструкции, вводу новых мест", — рассказала Голодец.

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Говоря о новых учебных местах, которые были созданы в 2016 году, вице-премьер отметила, что таковых было 167 911. "Это очень хороший темп, который задан на старте", — подчеркнула Голодец.

Также она отметила, что сейчас в стране реализуется практика ввода новых типовых школ. "Это школы нового образца, современные с точки зрения новых образовательных стандартов, а с точки зрения экономики строительства абсолютно оптимальные", — добавила чиновница.