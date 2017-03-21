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"Семерка" оказалась самым популярным российским автомобилем по состоянию на начало 2017 года.

Такие данные приводит агентство "Автостат" на основании исследования парка легковых автомобилей на 1 января текущего года. К этому времени в стране насчитывалось 1,75 миллиона LADA-2107.

На втором месте по популярности – "шестерка" с показателем 1,67 миллиона штук. Третье место в рейтинге популярности – отечественный внедорожник LADA 4x4 с показателем 1,16 миллиона единиц.

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Всего на начало 2017 года в России насчитывается 13,9 миллиона автомобилей LADA.

Самой же популярной иномаркой в России признан Ford Focus.

