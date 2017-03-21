Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер утром 20 марта. Ему исполнился 101 год. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету The New York Times.

По данным СМИ, Рокфеллер умер во сне в своем доме в Покантико Хилс.

По сообщению Forbes, состояние Рокфеллера на данный момент составляет 3,3 миллиарда долларов.

Напомним, Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке в семье миллионеров: он был внуком нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера.

Дэвид Рокфеллер окончил Гарвардский университет и Лондонскую школу экономики и политических наук. В 1942-м он поступил рядовым на военную службу, дослужился до звания капитана. После войны работал в Chase Manhattan Bank. В 1961 году он возглавил этот банк. А в апреле 1981 года ушел в отставку.