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Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства Василия Грицака.

По его словам, Самойлова не только посещала Крым, но и высказалась в социальных сетях по поводу Украины, власти страны и евроатлантической интеграции. Грицак подчеркнул, что его четкая позиция заключается в том, чтобы не пускать россиянку на Украину.

"Закон должен быть один для всех", — приводит агентство слова главы СБУ. При этом Грицак отметил, что окончательное решение по поводу исполнительницы от РФ еще не принято.

ТАСС уточняет, что посещение Крыма является нарушением постановления кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Агентство также добавляет, что сама Самойлова назвала угрозы запрета "смешными".

По словам отца россиянки, возможный запрет въезда дочери на Украину не является честным. Также он добавил, что семья обязательно поедет вслед за Юлией на Укарину, чтобы поддержать ее на выступлении.

Напомним также, что ранее в Кремле исключили возможность замены Самойловой на иного певца.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве в мае. Россия будет выступать во втором полуфинале песенного конкурса 11 мая, а его финал запланирован на 13-е число.