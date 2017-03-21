Фото: smolmotor.ru
Жителей Барнаула утром во вторник, 21 марта, ожидают семибалльные заторы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загруженными являются пересечения улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, перекресток улица Малахова — Власихинская, отрезок улицы Советской Армии, проспекта Калинина и пересечение улицы Юрина и Матросова. На данных участках автомобили двигаются со скоростью от 3 до 7 километров в час.
Также движение машин затруднено на отрезках улицы Малахова, Павловского тракта, проспекте Строителей, улице Северо-Западной и пересечении улицы Эмилии Алексеевой с Малахова, а также на участке улицы Молодежной.
Комментарии
Городские новости: пробки, дом с бассейном (бильярдом, двухэтажный, с двумя гаражами, и т.д. на выбор) на продажу, кого-то задавили, снег почистили, солнце взошло. Клево, тишь да гладь.