Фото: smolmotor.ru

Жителей Барнаула утром во вторник, 21 марта, ожидают семибалльные заторы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными являются пересечения улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, перекресток улица Малахова — Власихинская, отрезок улицы Советской Армии, проспекта Калинина и пересечение улицы Юрина и Матросова. На данных участках автомобили двигаются со скоростью от 3 до 7 километров в час.

Также движение машин затруднено на отрезках улицы Малахова, Павловского тракта, проспекте Строителей, улице Северо-Западной и пересечении улицы Эмилии Алексеевой с Малахова, а также на участке улицы Молодежной.