Вторник, 21 Март, 09:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,28
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-8°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

СМИ: Трамп в девятый раз станет дедушкой

, ИА "Амител"
Уточняется, что у Эрика Трампа и его жены Лары будет мальчик

Фото: humoroutcasts.com

Сын президента Соединенных Штатов 33-летний Эрик Трамп и его 33-летняя жена Лара в сентябре 2017 года ждут рождения своего первого ребенка, который станет девятым внуком Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал People.

По данным издания, у пары будет мальчик. Эрик отметил, что ребенке стало известно в день его рождения — 6 января. Лара в свою очередь отметила, что не переживает из-за того, что вскоре станет мамой в первый раз, так как "всегда понимала, что хочет детей".

People отмечает, что сначала пара хотела назвать новорожденного Чарли, однако изменила решение, поскольку ранее так назвали свою собаку.

Трамп на своей странице в Twitter поздравил будущих родителей. "Мои поздравления, Эрик и Лара. Очень горд и рад за вас двоих!" — цитирует агентство сообщение американского лидера.

 

33-летний Эрик Трамп является младшим сыном республиканца от первой жены Иваны. В 2014 году он женился на своей давней подруге — телевизионном продюсере Ларе Юнаске. У брата Эрика — Дональда-младшего и его супруги Ванессы — пять детей, а у дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера — трое.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:08
Городскую набережную в Архангельске застелили паркетом 0
09:00
Как правильно выбрать кофе, сколько его можно хранить и как готовить? 0
08:57
СМИ: Трамп в девятый раз станет дедушкой 0
08:39
Семибалльные пробки "сковали" Барнаул утром 21 марта 1
08:30
Шопинг без границ: ТРК "Сити-центр" дарит поездку в Италию 0
08:20
СМИ: СБУ готовит документ о запрете Самойловой въезжать на Украину 5
08:09
Главная улица тихого центра Барнаула: Amic.ru открывает сезон фотопрогулок 3
08:00
Электромаркет нового формата открылся в Барнауле 1
07:34
Губернатор Карлин объяснил свою позицию по оптимизации алтайских школ 19
07:03
Коттедж с декоративным водопадом продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 5
06:32
"Семерка" названа самым популярным автомобилем в России 4
06:01
Количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за год выросло на 20% 2
05:06
Солнце и плюсовые температуры ждут барнаульцев 21 марта 0
04:03
6,5 млн новых учебных мест собираются создать в школах России за 10 лет 1
02:45
Милонов не помешал "Красавице и чудовище" стать лидером проката в России 0
01:40
Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер ушел из жизни 6
00:08
Видео с гигантским петухом вызвало бурные споры среди интернет-сообщества 2
23:04
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков ради виноделов 0
22:03
Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать слова Трампа о Путине 0
21:07
Жвачки, призывающие играть в смертельные игры, изымают с продаж в Оренбурге 1
20:04
Рубль переукреплен на 10-12% - министр финансов Силуанов 3
19:50
Песков опроверг слухи о замене Самойловой на "Евровидение-2017" 0
19:27
Девять жителей Алтайского края в этом году отметят вековой юбилей 0
19:08
Коротко о главном: Савинцев, Фризен и кандидаты в президенты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 марта
18:50
Около 400 туристов не могут вылететь в Россию из Доминиканы вторые сутки 0
18:35
Масштабные учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 0
18:17
Число детских самоубийств в России в 2016 году выросло на 57% 0
18:04
Срок или крупный штраф. Что будет за хулиганство на транспорте? 0
17:51
Молодых бийчан поймали за раскладкой синтетических наркотиков 1
17:34
Президент Путин утвердил 40 членов Общественной палаты 0
17:24
Молодой девушке, сбившей пешехода на Toyota Vitz в Барнауле, грозит срок 6
17:12
Срок и штраф: прокуратура пояснила свою позицию по делу Игоря Савинцева 1
17:03
Что за новый вирус нашли в банкоматах и опасно ли это для держателей карт? 1
16:51
Александр Карлин после футбола решил развивать хоккей в Алтайском крае 2
16:34
Главным судебным приставом России назначен Дмитрий Аристов 3
16:30
Чем опасен грипп В и как им не заразиться? 0
16:24
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и вернулся в Минск 0
16:13
Гособвинение просит для бывшего сити-менеджера Барнаула пять лет колонии 7
16:04
Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 3
15:50
Следком Алтайского края вышел в социальные сети 4
15:34
Почтальонам в девяти регионах Сибири выдадут мобильные терминалы 1
15:22
Умер создатель легендарной "Нивы" Петр Прусов 3
15:15
Российские банкоматы "подхватили" новый тип вируса — СМИ 8
15:04
Глыба льда упала на пенсионерку в центре Новосибирска 3
14:51
Депутат-коммунист Попов может лишиться мандата в алтайском парламенте 14
14:33
Ушедший из мэрии Барнаула Петр Фризен стал общественником 4
14:23
Не дай бог никому пережить то, что пережили мы: ветераны в проекте Amic 6
14:13
Правда ли, что материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку авто? 8
14:11
Автомобиль вынесло с дороги в Барнауле. Фото 0
14:06
Познер заявил, что скандал на "Минуте славы" был сильно "раздут" 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.