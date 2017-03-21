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Сын президента Соединенных Штатов 33-летний Эрик Трамп и его 33-летняя жена Лара в сентябре 2017 года ждут рождения своего первого ребенка, который станет девятым внуком Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал People.

По данным издания, у пары будет мальчик. Эрик отметил, что ребенке стало известно в день его рождения — 6 января. Лара в свою очередь отметила, что не переживает из-за того, что вскоре станет мамой в первый раз, так как "всегда понимала, что хочет детей".

People отмечает, что сначала пара хотела назвать новорожденного Чарли, однако изменила решение, поскольку ранее так назвали свою собаку.

Трамп на своей странице в Twitter поздравил будущих родителей. "Мои поздравления, Эрик и Лара. Очень горд и рад за вас двоих!" — цитирует агентство сообщение американского лидера.

33-летний Эрик Трамп является младшим сыном республиканца от первой жены Иваны. В 2014 году он женился на своей давней подруге — телевизионном продюсере Ларе Юнаске. У брата Эрика — Дональда-младшего и его супруги Ванессы — пять детей, а у дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера — трое.