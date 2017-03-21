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Новости

Городскую набережную в Архангельске застелили паркетом

, ИА "Амител"
Местные жители считают, что это связано с предстоящим международным форумом "Арктика - территория диалога"

Фото: vk.com

Дорожные службы Архангельска использовали паркет, чтобы обустроить местную набережную. Соответствующие фото разместили в группе "Архангельск life" во "ВКонтакте", передает РИА Новости.

По данным новостного портала "Эхо Севера", деревянное покрытие выложили поверх асфальта, уточняет агентство. Дорожка ведет от городского морского вокзала к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.

По мнению участников сообщества в соцсети, появление паркета на набережной связано с предстоящим международным форумом "Арктика — территория диалога", который пройдет в Архангельске 29-30 марта.

Life отмечает, что в администрации паркетное покрытие назвали декоративным тротуаром, ведущим к выставочной экспозиции. 

"Люди приедут, здесь всё-таки у нас колорит свой, где они ещё по деревянному тротуару пройдут? Он специально для того, чтобы гости могли прогуляться, — цитирует издание слова собеседника в департаменте городского хозяйства местной администрации.

В департаменте также добавили, что асфальтирование проводится летом. Таким образом, деревянный тротуар выполнит не только декоративную функцию, но и позволит избежать прогулок по лужам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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