Фото: marsudiyanto.blogspot.ru
Президент США Дональд Трамп за год стал беднее на один миллиард долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Forbes.
В настоящее время состояние главы Белого дома оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Годом ранее он считался 336-м человеком по уровню своего благосостояния в мире. Сейчас же его позиции упали до 544 строчки.
Отметим, что в связи со вступлением в должность президента США Трамп объявил, что весь его бизнес перейдет под руководство его сыновей — Дональда-младшего и Эрика.
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Что же касается дохода главы Белого дома, то президентская зарплата в Штатах составляет 400 тысяч долларов в год. Кроме того, национальный лидер имеет право распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год. Кроме того, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.
Комментарии
Что-то у них президент хуже Пескова живёт. Бардак.
Я даже не знаю кто президент в Японии, в Китае, в Австралии... Зато Трампом, уже всю голову затрамповали. Вопрос - почему?
09:33 Считаешь что у него даже красных треников нет и он сам ездит на автомойку? Ну ДБЛ!