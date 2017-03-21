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Президент США Дональд Трамп за год стал беднее на один миллиард долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

В настоящее время состояние главы Белого дома оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Годом ранее он считался 336-м человеком по уровню своего благосостояния в мире. Сейчас же его позиции упали до 544 строчки.

Отметим, что в связи со вступлением в должность президента США Трамп объявил, что весь его бизнес перейдет под руководство его сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

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Что же касается дохода главы Белого дома, то президентская зарплата в Штатах составляет 400 тысяч долларов в год. Кроме того, национальный лидер имеет право распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год. Кроме того, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.