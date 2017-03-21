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Дорожники в Алтайском крае открыли телефонные "горячие линии" на время паводка, сообщили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.
"По поручению губернатора Алтайского края Александра Карлина в целях оперативного реагирования на возможные негативные последствия прохождения паводковых вод и ледохода на базе КГКУ "Алтайавтодор" и ФКУ Упрдор "Алтай" функционируют круглосуточные телефонные "горячие линии", — уточняют в Минстройтрансе.
Граждан просят сообщать о неблагоприятной обстановки на дорогах.
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Заявить о проблемах на федеральных трассах можно по телефону ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59.
О неблагоприятных условиях на дорогах регионального и межмуниципального значения следует звонить по телефону "Алтайавтодора" (3852) 36-31-69.
Комментарии
до паводка еще месяц, лучше бы дороги чистили от наледей
Кто эту наледь положил, тот и уберет!
а по городским дорогам, когда откроют горячую линию? или к осени починят