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Дорожники в Алтайском крае открыли телефонные "горячие линии" на время паводка, сообщили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.

"По поручению губернатора Алтайского края Александра Карлина в целях оперативного реагирования на возможные негативные последствия прохождения паводковых вод и ледохода на базе КГКУ "Алтайавтодор" и ФКУ Упрдор "Алтай" функционируют круглосуточные телефонные "горячие линии", — уточняют в Минстройтрансе.

Граждан просят сообщать о неблагоприятной обстановки на дорогах.

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Заявить о проблемах на федеральных трассах можно по телефону ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59.

О неблагоприятных условиях на дорогах регионального и межмуниципального значения следует звонить по телефону "Алтайавтодора" (3852) 36-31-69.