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Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер`2017" пройдет в "Арене"

, ИА "Амител"
17-19 мая в Барнауле будет работать выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер`2017"

Вопросы сбыта и маркетинга рано или поздно встают перед всеми компаниями. И каждая стремится найти и использовать именно тот маркетинговый инструмент, который сэкономит время, силы, деньги и при этом даст наилучший результат.

За свою более чем 20-летнюю историю выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" стала главным событием строительного рынка и смежных отраслей Алтайского края. Ее участники и посетители достигают одновременно нескольких целей. Выставка способствует поиску полезных контактов и заключению договоров с поставщиками и покупателями, предоставляет широкие возможности для продвижения, изучения потребностей целевых аудиторий, является эффективной площадкой для продажи товаров и услуг, презентации новинок и др.

В этом году выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" будет работать в ТРЦ "Арена" (2-й этаж, выставочно-конгрессный центр "Атлас") и на уличной площадке перед ним. "Арена" – современный региональный торговый центр для людей со средним и выше уровнем доходов. Ежедневная посещаемость торгового центра составляет 15000 человек, действует удобная парковка на 4100 мест.

Товары, услуги и технологии будут представлены на выставке в девяти тематических разделах: "Строительство и архитектура", "Строительные и отделочные материалы", "Энергетика. ЖКХ", "Благоустройство. Ландшафтный дизайн", "Лесопереработка. Деревообработка", "Спецтехника. Оборудование и инструменты", "Дизайн интерьера", "уДачный сезон. Товары для отдыха", "Услуги". Посетителям участники предложат новые и выгодные решения – от кирпича до готового дома. 

Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" – это профессиональное общение на профессиональной площадке. В программе пройдут круглые столы, семинары, мастер-классы по актуальным темам с участием ведущих экспертов рынка, состоятся презентации новинок.

Итоги выставки "Строительство. Благоустройство. Интерьер'2016":

  • Выставку посетили более 6000 человек из Барнаула и Алтайского края, других регионов России.
  • Более 40% из них – специалисты (представители организаций, которые осуществляют стройподрядные, ремонтно-отделочные, проектные работы, сферы лесного хозяйства и деревообработки, коммунальных служб, административных структур и др.) 
  • Инвестиционный потенциал посетителей-специалистов выставки был оценен более чем в 230 млн руб.
  • Участниками стали 90 компаний из Барнаула и Алтайского края, Республики Алтай, Искитима, Новосибирска, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы.
  • Компании отметили более 11,5 тыс. деловых контактов.

Официальная поддержка выставки: администрация города Барнаула.
Организаторы: ЗАО "Алтайская ярмарка", ООО "Современные выставочные технологии".
Генеральный информационный партнер: специализированный журнал "Промышленные страницы Сибири".
Подробнее о выставке: +7 (3852) 65-88-44, altfair@altfair.ru, www.stroyka.altfair.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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