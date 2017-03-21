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Известный британский певец и музыкант Робби Уильямс сказал, что готов представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение". Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, передает РИА Новости.

"Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении". Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы", — сказал Уильямс, добавив, что Россия сможет победить. Такой ответ музыкант дал на вопрос ведущего Андрея Малахова, что россияне считают "Евровидение" Олимпийскими играми в мире музыки.

Также британец добавил, что любит "Евровидение" за "красочное, грандиозное шоу". По словам Уильямса, в минувшем году его впечатлило выступление Сергея Лазарева.

Напомним, что "Евровидение-2017" пройдет в Киеве в мае. Россия выступит во втором полуфинале песенного конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Нашу страну представляет певица Юлия Самойлова, которой Киев угрожает запретом на въезд в страну.