Фото: news.vsemetri.com
Известный британский певец и музыкант Робби Уильямс сказал, что готов представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение". Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, передает РИА Новости.
"Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении". Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы", — сказал Уильямс, добавив, что Россия сможет победить. Такой ответ музыкант дал на вопрос ведущего Андрея Малахова, что россияне считают "Евровидение" Олимпийскими играми в мире музыки.
Также британец добавил, что любит "Евровидение" за "красочное, грандиозное шоу". По словам Уильямса, в минувшем году его впечатлило выступление Сергея Лазарева.
Напомним, что "Евровидение-2017" пройдет в Киеве в мае. Россия выступит во втором полуфинале песенного конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Нашу страну представляет певица Юлия Самойлова, которой Киев угрожает запретом на въезд в страну.
Комментарии
лучше отправить Элтона нашего Джона
21.03.2017 09:56 старый твой Эл, предлагаю перекупить Кончиту.
ну искусство (творчество Элтона Джона, Роби Уильямса) с Пуси Райдерсами не путайте
Робби просто так брякнул, не всерьёз, просто ради подыгрыша русскому ТВ-шоу.
где вы тут русское ТВ-шоу заметили? Евровидение происходит в Украине
- гость - 21 марта 2017 г. 10:12 Робби давал интервью Малахову для ТВ-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Рубанка надо на Евровидение, в Киев отправить, пусть про оптический прицел и отель в Феодосии споёт.
10:21, ого, как низко пал. Малахов, Лазарев, Уильямс...
21.03.2017 10:24 - гость -
Можно еще Гостя отправить, которому стыдно за Барнаул, потому что у нас Навального облили зеленкой. Пусть споет какие русские нехорошие, что у нас нет демократии ну и так далее. Точно до финала дойдет.
ну тогда уж чувака, который себя приковал в красной площади. будет такая инсталляция, полная тишина и он в кандалах...